Sace, nuova Push Strategy da 200 milioni di euro a supporto dell’export delle PMI italiane in Cina

(Teleborsa) -annuncia una nuova operazione didadedicata allo sviluppo di nuove opportunità di export Made in Italy in Cina per le imprese, in particolare PMI, che operano nelle filiere della meccanica strumentale, automotive, food & agriculture e chimica. L’operazione vede Sace al fianco di(“Legend”), uno dei maggiori gruppi privati cinesi, e in particolare di, Ltd. (“JC Leasing”), società leader nel settore del leasing che offre servizi finanziari su misura per supportare l’acquisizione di attrezzature, macchinari, veicoli e altri beni.Nello specifico Sace ha garantito un finanziamento complessivo da 200 milioni di euro, erogato da HSBC in qualità di Global Coordinator, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e MUFG, in qualità di Mandated Lead Arrangers. L’operazione è finalizzata aleper le imprese italiane, facilitandone l’accesso al mercato cinese attraverso attività di Business Matching che si svolgeranno in Italia dal 2 al 4 luglio.La Push Strategy è il programma di Sace che offre alleun passaporto per i mercati internazionali, garantendo finanziamenti a controparti estere che si impegnano ad aumentare gli acquisti di beni e servizi dall'Italia. Il Business Matching, elemento chiave della strategia organizzato da Sace in collaborazione con i principali attori del Sistema Paese, facilita incontri mirati tra aziende italiane ed estere per sviluppare nuove collaborazioni e ampliare le opportunità di, con una base clienti composta da circa 6000 imprese, si è impegnata ad acquistare prodotti italiani, diversificando i mercati di approvvigionamento attualmente limitati a Germania, USA e Giappone. Inoltre, Legend Holdings Corporation, tramite la sua controllata Lenovo, ha già stabilito legami commerciali con l’Italia e intende espandere ulteriormente queste relazioni attraverso nuove opportunità di procurement."Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Legend e JC Leasing, grandi player cinesi con proiezione globale, supportandoli nella loro strategia di diversificazione e facendo da apripista alla crescita del Made in Italy in settori ad alto potenziale quali meccanica, automotive, agrifood e chimica" ha dichiarato, Chief International Officer di Sace. "La Push Strategy si conferma un’operatività strategica per creare nuove opportunità per l’export delle nostre PMI e rafforzare i rapporti di grandi buyer internazionali con l’Italia""Siamo entusiasti di aver lavorato insieme a Sace, HSBC, MUFG e ISP per la finalizzazione di questo deal, che rappresenta un approccio innovativo alla diversificazione dei nostri canali di finanziamento," ha dichiarato il signor, Presidente di JC International Finance & Leasing. "Questo è un passo cruciale per JC International Finance & Leasing Co. Ltd., in quanto apre la via a future collaborazioni con potenziali fornitori italiani, arricchendo così il nostro portafoglio di fornitori internazionali.""Questa è la nostra terza operazione con Sace in Cina (nell’ambito della strategia Push/Untied). Il finanziamento garantito da Sace sosterrà le operazioni commerciali di Legend e migliorerà il suo impegno con i fornitori italiani" ha dichiarato, Head of Export and Asset Finance Italy di HSBC.”“Con questa iniziativa Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI CIB, conferma il suo impegno nel sostenere l'innovazione e la crescita delle imprese italiane nel contesto globale. Il Gruppo è da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali nei loro percorsi di sviluppo e di internazionalizzazione” ha dichiarato, Head of Global Credit Structuring della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.""Siamo lieti di aver finalizzato questo finanziamento a favore di Legend Group tramite il programma Push Strategy di Sace e di aver contribuito a massimizzare le opportunità di business per i fornitori italiani, dimostrando l'impegno di MUFG a supportare le attività commerciali internazionali dei nostri clienti, sfruttando la rete globale della banca," ha dichiarato, Head of ECA & Structured Trade Finance EMEA di MUFG."