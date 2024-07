Somec: Daniel Bicciato nuovo CFO, Alessandro Zanchetta passa a Chief Corporate Officer

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato cheassume l'incarico dimentreviene nominato, a seguito dell'adozione di un nuovo assetto organizzativo dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo.Nel ruolo di Chief Corporate Officer, a Zanchetta risponderà il Group Chief Financial Officer, la funzione General Counsel, a presidio degli affari societari e legali, così come l'attività di Stakeholder Engagement, che include le relazioni con gli investitori e l'ambito ESG. Inoltre, avrà un, in particolare per la parte civile della divisione Horizons, sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civiliContestualmente Daniel Bicciatonel ruolo di Group Chief Financial Officer ad Alessandro Zanchetta e a lui risponderanno direttamente le funzioni Consolidated Financial Statements, Accounting, Tax, Treasury & Finance e Planning & Control."L'espansione del nostro Gruppo rende necessario un continuo allargamento della struttura manageriale, per una gestione ancora più efficace e integrata delle attività - ha commentato l'- In questo contesto, il nuovo ruolo di Alessandro Zanchetta sarà cruciale per il coordinamento delle operazioni e lo sviluppo del business con focus particolare sul settore civile. Siamo lieti di accogliere Daniel Bicciato nel ruolo di Group Chief Financial Officer. La sua esperienza e competenza saranno fondamentali per sostenere e implementare la nostra strategia di crescita. Questi cambiamenti ci permetteranno di affrontare con maggiore determinazione il nostro futuro, ottimizzando i processi e migliorando la capacità di competere a livello globale".Classe 1984, laureato in economia presso l'Università degli Studi di Padova e abilitato alla professione di dottore commercialista e revisore contabile, Daniel Bicciato ha trascorso i precedenti