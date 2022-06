BPER, 4 offerte per piattaforma NPL. Polo WM con Banca Cesare Ponti

BPER

(Teleborsa) -ha già ricevuto(con contestuale trasferimento di un portafoglio di crediti deteriorati). Lo si legge nel nuovo piano industriale 2022-2025 presentato oggi, nel quale viene sottolineato che il closing dell'operazione è previsto entro fine 2022, con completamento atteso entro il primo semestre 2023. L'operazione si inquadra nella più ampia strategia di derisking che il gruppo ha perseguito negli ultimi anni.Tra le novità importanti c'è anche la(prevista nel secondo semestre 2023). Ciò sarà perseguito tramite la(acquisita nell'operazione con) come "veicolo specializzato e polo di eccellenza a presidio diretto della clientela Private, nonché centro di gestione investimenti e advisory con il compito di(Arca SG R, Optima SIM, BPER LUX, ecc,)". Secondo BPER, questa operazione consentirà di massimizzazione le sinergie tra le reti distributive e le società prodotto dell'Asset Management e Bancassurance Vita.La valorizzazione del comparto Wealth e Asset Management ha(risparmio gestito e polizze vita), che contribuiranno a generare il 40% delle commissioni di gruppo. Oltre alla leva sul veicolo Cesare Ponti, ci sarà una focalizzazione della politica retributiva su incentivi legati allo sviluppo del business, lo(con particolare attenzione al segmento Personal caratterizzato da circa 40-45 miliardi di euro di liquidità convertibile, e iniziative per nuova acquisition e recupero volumi sulla clientela del perimetro Carige.Per quanto riguarda lala visibilità è maggiore, in quanto in data 1 giugno 2022 è stato siglato un accordo strategico conper la costituzione di un a partnership strategica di lungo termine da realizzarsi mediante il trasferimento dei rami aziendali di BPER Banca e Banco di Sardegna aventi ad oggetto le attività di merchant acquiring e gestione POS. "L'operazione consentirà al Gruppo BPER dicon Nexi, mantenendo al contempo una significativa esposizione economica al business di merchant acquiring", viene ricordato. In questo caso il closing è previsto per la seconda metà del 2022 e consentirà a BPER di realizzare una plusvalenza di 318 milioni di euro lordi, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 66 milioni di euro lordi differiti nel tempo.