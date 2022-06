CrowdFundMe, collocato minibond Keelt. Quotato su ExtraMOT PRO3

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver, azienda attiva nel settore e-commerce che gestisce KechiQ, tre le principali piattaforme online per la vendita di orologi di marca. Inoltre, in data odierna, lo, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.Tramite il minibond sono stati raccolti. L'obbligazione, con rating pari a B1+ stabilito dall'agenzia Modefinance, offre un rendimento annuo del 6% e presenta un piano di rimborso amortizing & callable (gli interessi saranno pagati con cedola trimestrale posticipata) per una durata complessiva dell’operazione pari a 60 mesi.Keelt Group ha chiuso il 2021 con unsuperiore a a 5 milioni di euro. Secondo il business plan, nel 2026 la società realizzerà ricavi pari a 12,3 milioni di euro (CAGR del 22% dal 2020).Le risorse raccolte saranno impiegate per far fronte agliin località strategiche (zone prestigiose con clientele adatte ai prodotti commercializzati da Keelt), oltre che per l'evoluzione della piattaforma e-commerce B2C e del sistema a servizio del B2B. Sono inoltre previsti investimenti in, e nell'assunzione di nuovo personale.