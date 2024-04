CrowdFundMe, fatturato primo trimestre +53%

CrowdFundMe

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2024 con un, in crescita del 53% rispetto allo stesso periodo 2023.Il risultato deriva in primis dalla, che si è attestata a, in crescita del 24% rispetto ai 7,8 milioni nei primi tre mesi dello scorso anno.sia su CrowdFundMe (da 5.454 a 6.652 euro, +21,9%) sia su Trusters (da 1.029 a 1.457 euro, +41,5%).Tra i round conclusi nel primo trimestre 2024 su CrowdFundMe, si segnala, startup innovativa operante nel mercato healthcare che ha raccolto 1.287.040 euro, con il supporto di Utopia SIS. La società prevede didell’anno corrente. Tra i round attuali, di particolare rilievo è quello di, startup innovativa che ha già raccolto oltre 800mila euro."Raggiungere una crescita del 53% nei primi tre mesi è un risultato particolarmente significativo, poiché pone le basi per la costruzione di un anno solido con previsioni di espansione anche per il resto del 2024", ha dei chiarato, CEO di CrowdFundMe, aggiungendo "la nostra forza consiste nell’offrire una gamma completa di strumenti per diversificare il portafoglio, dal capitale di rischio al lending immobiliare. Inoltre, rimaniamo attivi anche nel comparto dei minibond grazie all’accordo di partnership siglato con Fundera, tra i principali operatori del settore in Italia".