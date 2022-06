Inflazione: qualcosa è sfuggita di mano. Trema la Casa Bianca di Joe Biden

(Teleborsa) - Un ciclo di strette aggressivo spaventa Wall Street, ma fa tremare ancheche proprio sul caro-vita rischia di perdere le elezioni di metà mandato di novembre. La corsa dei prezzi "è la priorità numero uno, e la arresteremo nell’interesse dei cittadini", assicurava solo pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti.Ma sono proprio quei cittadini a pagare il caro vita che conin scia al rincaro dell'energia, per fare un pieno d'auto dovranno sborsare ben 100 dollari.Tutto ciò potrebbe tradursi in una vera e propria fuga dal partito democratico di Biden, il prossimo autunno, che si troverebbe senza la maggioranza in Congresso, negli ultimi due anni di presidenza.Ora i fari del mercato, dopo la scossa della. si spostano sulla Federal Reserve, che si riunirà la prossima settimana. Ilapre la strada a strette decise da parte della banca centrale americana. Un ritocco da mezzo punto percentuale è dato ormai per scontato, la prossima settimana, ma l'attenzione degli addetti ai lavori è tutta rivolta agli appuntamenti successivi.