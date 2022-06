Intesa Sanpaolo Casa e Abitare Co siglano accordo esclusiva per nuovi cantieri

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del Gruppo bancario,, specialista nella commercializzazione delle nuove costruzioni, hanno siglato unfinalizzato alladi nuova costruzione in specifiche zone di interesse.Attraverso questo accordo,potràgrazie alla rete di agenzie immobiliari di, mentre quest’ultima potràper lo sviluppo e la valorizzazione di progetti immobiliari innovativi.Più i dettaglio, Intesa Sanpaolo Casa mette a disposizione di Abitare Co. la propria(Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Padova, Roma, Torino)che presidia oltre 500 comuni in Italia. Abitare Co., che vanta 25 anni di esperienza nel settore ed uni, si occuperà di valorizzare i progetti immobiliari, gestendo tutte le fasi di advisory che vanno dall’analisi di mercato e fattibilità del progetto sino agli aspetti tecnico progettuali e a quelli di agency.La collaborazione permette il coordinamento e la gestione dei mandati in ottica sinergica, ampliando l’offerta di servizi integrati e creando nuove opportunità di sviluppo per affrontare l’attuale contesto immobiliare.il mercato residenziale ha segnato una“Un mercato immobiliare nel complesso vivace e una domanda estremamente qualificata ci spingono a considerare nuove forme di collaborazione. Grazie all’iniziativa di oggi mettiamo a frutto l’esperienza di un operatore qualificato come Abitare Co. per estendere ulteriormente la nostra offerta", commenta, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Casa., Ceo Abitare Co., afferma che per la crescita futura occorrerà "essere pronti a demolire i vecchi paradigmi per guardare a nuove e più coraggiose proposte di valore. Il passaggio indispensabile, per le aziende moderne riguarda la cooperazione di reti ed ecosistemi, attraverso accordi di partnership. Il fine è creare valore attraverso sinergie che altrimenti nessuna organizzazione potrebbe gestire in autonomia"."L’accordo - spiega - nasce come risposta alla richiesta di tutti gli investitori, istituzionali e no, di poter dialogare con un attore qualificato sostenuto da una maggiore forza strategica e finanziaria. Per questo motivo l’alleanza con Intesa Sanpaolo Casa rappresenta la giusta integrazione di competenze e know how sul territorio italiano con un network potenziale molto estesoper accrescere il vantaggio competitivo di entrambe sul mercato real estate".