Mutui rallentano con tassi crescenti. Resta forte domanda prestiti

(Teleborsa) -, se non fosse per gli under 35 che godono di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, mentrepersonali e quelli finalizzati all'acquisto di beni. E' quanto emerge dall'ultimorelativo al mese di maggio.Leimmobiliari hanno registrato unparzialmente controbilanciato dalla, che arrivano salgono(erano al 34,9% lo scorso mese). Il calo è da attribuire al forte ridimensionamento delle surroghe, in un contesto di tassi crescenti.Quanto asi registra nel complesso una. Nello specifico, le richieste diall’acquisto di beni e servizi (quali auto, moto, articoli di elettronica e di arredamento, ecc.) hanno fatto registrare unispetto al corrispondente periodo del 2021. Andamento sostanzialmente speculare per i, che fanno segnare un. Un trend favorito dall'aumento delle richieste indirizzate verso le. A maggio, la domanda digitale segna un complessivo +163% rispetto allo stesso periodo del 2021, con la Generazione Z capofila con un +321%. In crescita anche Baby Boomers (+163%) e Millennials (+154%)."La domanda di mutui immobiliari risente complessivamente della frenata delle surroghe, che solo nei primi tre mesi dell’anno sono diminuite del 56% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Malgrado l’aumento dei tassi di interesse, a trainare il comparto rimangono le richieste dei giovani che si avvicinano per la prima volta all’acquisto di un immobile, agevolati dagli incentivi statali legati all’età e ai mutui green", spiega, Executive Director di CRIF.si è attestato arispetto al 2021., con una preferenza per piani di rimborso maggiormente diluiti nel tempo (l’83,8% delle richieste per una durata superiore ai 15 anni). L’importo medio dei prestiti personali e finalizzati invece si è attestato a 8.949 euro, in calo del 5,5% rispetto a maggio 2021. Nello specifico, cala maggiormente l’importo medio richiesto, che(-11,5% rispetto alla corrispondente rilevazione del 2021), mentreil valore si attesta(-0,1%).