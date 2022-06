Air France-KLM chiude con successo aumento capitale da 2,25 miliardi

Air France–KLM

(Teleborsa) - Il 9 giugno scorsoche si è chiuso con l'emissione di circa, pari ad undi euro, per un tasso di collocamento di circa il 116%.Più in dettaglio, sono state, rappresentanti circa il 95% delle nuove azioni da emettere, mentre glihanno riguardatoe saranno pertanto assegnati solo in parte per complessive 96.623.592 nuove azioni.dell'emissione in opzione, comprensivo del premio di emissione,(di cui 1.611 milioni di euro in contanti) corrispondenti all'emissione dii del valore nominale di 1 euro alPost aumento di capitale, lo Stato francese detiene il 28,6% del capitale, lo Stato olandese il 9,3%, la società partner CMA CGM il 9%, la China Estern Airlines il 4,7% e la Delta Air Lines il 2,9%."Il successo del nostro aumento di capitale è una forte dimostrazione della fiducia che i nostri attuali azionisti e nuovi investitori hanno nelle prospettive di Air France-KLM", ha dichiarato il Ceo Benjamin Smith, aggiungendo "questa operazione, che fa parte di una più ampia strategia di trasformazione e razionalizzazione del nostro Gruppo, ci consentirà di emergere con un bilancio più solido e una maggiore flessibilità strategica. In un contesto di forte domanda di viaggi"-.