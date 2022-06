Enel e I-Com, consumatori al centro della transizione energetica con l’“Energy Academy”

(Teleborsa) - Raccogliere la sfida dellaper tracciare un percorso di consapevolezza che coinvolga tutti, a partire dai consumatori, sempre più protagonisti della transizione energetica: è la missione dell’, il progetto che proprio alla transizione e all’assetto dei mercati dell’energia ha dedicato il suo impegno. Il convegno “”, che ha avuto luogo a Roma il 9 giugno, ha chiuso il ciclo di incontri dell’Energy Academy dando vita ad un approfondito dibattito che, muovendo dalle riflessioni sul consumerismo energetico, ha fatto il punto sullo stato dell’arte e sugli scenari futuri del mondo dell’energia.“I cambiamenti legati alla transizione energetica ci insegnano che oggi ciascuno di noi può essere attore di primo piano nella costruzione di un nuovo modo di usare l’energia” - ha commentato, Direttore Enel Italia. - “Con l’Energy Academy abbiamo rafforzato ulteriormente il confronto positivo con le Associazioni dei Consumatori, che, grazie all’importante ruolo che svolgono, possono offrire un contributo prezioso a questo cambiamento”.“In un mercato in rapida evoluzione e che ancora di più subirà cambiamenti in futuro per accompagnare la transizione energetica, i consumatori hanno sempre più bisogno di bussole” - ha aggiunto, Presidente I-Com. - “Le associazioni dei consumatori assumono dunque un ruolo fondamentale e per poterlo svolgere al meglio devono potersi formare e confrontare con i principali esperti del settore e avere a disposizione contenuti che diano conto delle complessità del sistema in una visione a 360 gradi. È quello che abbiamo cercato di fare con la Energy Academy”.Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, il Direttore Enel Italia Nicola Lanzetta, l’amministratore delegato di Rse, la deputata del Gruppo Misto e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblicie il componente del collegio AreraIniziato a novembre 2021 e proseguito fino a maggio 2022 sui temi di maggiore attenzione per ilin ambito energetico, l’Energy Academy ha rappresentato un vero e proprio percorso di condivisione di conoscenze e confronto di punti di vista, un’esperienza che, unica nel suo genere in Italia, si è avvalsa del contributo di docenti, esperti indipendenti, soggetti pubblici del settore, manager di Enel e figure apicali delle associazioni. Incontri partecipati e pieni di spunti interessanti, in cui, produzione rinnovabile, le reti come fattore abilitante del cambiamento, i mercati dell’energia, idi consumo sostenibile e l’aderenza di tutti i temi legati alla transizione energetica alle linee-guida del, sono stati solo alcuni degli argomenti che hanno animato dibattiti aperti al confronto e densi di riflessioni.