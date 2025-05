Plenitude, accordo con Marelli per tre impianti fotovoltaici e una Comunità Energetica

(Teleborsa) -, azienda multinazionale specializzata nella fornitura di prodotti e sistemi ad alta tecnologia per l'industria automobilistica, hanno siglato unper la realizzazione die di unaGli impianti saranno situati, con una capacità installata complessiva di. I progetti saranno realizzati con la(Energy Performance Contract), permettendo a Marelli di ottenere, senza alcun investimento iniziale.Presso lo stabilimento di, Plenitude ha inoltre progettato per Marelli una(AID). Ilcon una capacità di, che verrà installato in un terreno di proprietà di Marelli, condividerà l’energia prodotta con lo stabilimento limitrofo dell’azienda. Una volta in funzione, l’impianto beneficerà degliprevisti per l’AID, di cui una parte verrà destinata, come previsto dalla normativa,a supporto di iniziative sociali sul territorio che ospita l’impianto.Questa iniziativa conferma lacome strumento importante della transizione verso un sistema energetico maggiormente sostenibile e partecipativo, fondato sulla condivisione dell'energia da fonti rinnovabili in un contesto di prossimità tra chi utilizza e condivide l’energia e gli impianti che la producono.dell’iniziativa, dalla progettazione e realizzazione degli impianti fino alla richiesta di accesso agli incentivi, fornendo anche la piattaforma tecnologica "Plenitude Comunità Energetiche" che permetterà di gestire e monitorare la configurazione AID.Gli impianti fotovoltaici diavranno una capacità installata rispettivamente di, contribuendo ad un possibile risparmio della spesa energetica dei siti stessi."Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione con Marelli, un’eccellenza globale in ambito automotive, e di accompagnarla nella sfida della transizione energetica con soluzioni basate su un modello di condivisione dell’energia da fonti rinnovabili in cui crediamo fermamente", ha dichiarato, Head of Retail Italian Market di Plenitude.“Questa collaborazione con Plenitude rappresenta un importante passo in avanti verso gli obiettivi di sostenibilità che Marelli si è prefissata e dimostra come i temi ambientali siano al centro della nostra strategia aziendale” ha dichiarato, ESG Coordinator del business Ride Dynamics di Marelli.