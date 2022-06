Giù l'indice delle aziende sanitarie (-1,74%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole ilIlprocede a quota 215.571,3 in diminuzione di 3.737,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua debole a 822 dopo aver avviato la seduta a 827.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,20% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,09%.Tra i titoli adell'indice sanitario, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,66% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto sanitario, rosso per, che sta segnando un calo dell'1,67%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.