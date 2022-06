Linea Palermo-Catania-Messina, RFI: pubblicata gara tratta Dittaino - Catenanuova

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionaleparte integrante del nuovo collegamento ferroviarioa gara - si legge nella nota - ha un valore di oltre 612 milioni di euro, finanziati anche con i fondi delIl bando è stato pubblicato nuovamente inIn particolare, le opere che interesseranno il lottoconsistono nella realizzazione della nuova stazione di Catenanuova e di un nuovo tracciato,Al termine dei lavori lungo tutto l’assesarà possibile andare da Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste comunque già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi programmati, inoltre,