Lavoro, Urso "Ok all'aggiudicazione dell'ex Blutec a Pelligra holding"

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, a seguito dell'individuazione da parte dei Commissari straordinari e previo parere del Comitato di sorveglianza,in amministrazione straordinaria alla Pelligra Italia Holding Srl, in quanto aggiudicataria della gara. Lo rende noto il Mimit.Il piano di, comparato alle altre offerte ricevute (5 in tutto) - sottolinea -, è risultato ", con una offerta di 8 milioni di euro e la previsione dell'assunzione di almeno 350 dipendenti ex Blutec, attualmente in cassa integrazione, con garanzia di impiego per i prossimi 24 mesi".L'assegnazione, prosegue il Mimit,che riguarda, oltre alla riqualificazione dell'area industriale, il potenziamento del porto e lo sviluppo di un interporto integrato all'area. Pelligra Italia Holding Srl, partecipata italiana dell'impresa australiana Pelligra Australia Pty Ltd che opera nel settore dello sviluppo immobiliare commerciale, industriale e residenziale,Oltre alla riconversione del sito industriale, evidenzia ancora il ministero, il progetto di rilancio del polo di Termini Imerese prevede anche connessioni con il porto, che è stato commercialmente potenziato grazie allo spostamento della stazione container dal porto di Palermo, e che quindi diventerà il principale scalo commerciale della Sicilia occidentale a partire dal prossimo mese di novembre.Il Mimit, assieme al sistema pubblico locale (regione Sicilia e comune di Termini Imerese), "metterà in campo i propri strumenti perin modo da poter arrivare ad un obiettivo di piena occupazione e di ripresa di importanti attività manifatturiere e logistiche".