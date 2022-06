Eventi e scadenze del 15 giugno 2022

Almawave

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Consiglio Affari Esteri - I ministri dell'UE si riuniscono a Ginevra, a margine della conferenza ministeriale del WTO, l'Organizzazione mondiale del commercio, per definire la posizione dell'UEWTO Ministerial Conference - La 12esima Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio si terrà nella sede centrale di Ginevra. Ministri di vari paesi del mondo avranno la possibilità di discutere del funzionamento del sistema commerciale multilaterale nonché dei futuri lavori della WTOFORUM PA 2022 - Evento durante il quale ci saranno tavole rotonde, keynote speech, interviste a grandi personalità italiane e straniere. Nel corso delle quattro giornate si alterneranno poi tavoli di lavoro dedicati alle principali community di innovatori della PA con numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale e grande presenza del Governo. Focus sull'attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR e della programmazione europeaBanca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Mercato finanziarioIstat - Povertà in Italia - Anno 2021FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa e Conference Call per la presentazione del Piano Strategico in seguito- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB - Variazione Coordinate Bancarie 3a rata eccedenze 2021Per variare le coordinate bancarie di addebito delle rate delle eccedenze 2021, da parte di coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al Servizio PCE 2021