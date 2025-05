Snam incassa 32,5 milioni da cessione diritti opzione aumento Italgas

Snam

(Teleborsa) -ha completato il processo dicon il collocamento presso investitori istituzionali di 83.349.489 diritti di opzione riservati a Snam nell’ambito dell’aumento di capitale di, al prezzo di 0,396 euro per diritto di opzione, al lordo delle commissioni di collocamento, per un corrispettivo complessivo di circa 32,5 milioni di euro, pari ad uno sconto dell’1,93% rispetto al valore teorico dei diritti, calcolato sul prezzo di chiusura odierno dell’azione Italgas ed equivalente ad uno sconto implicito sulla corrispondente azione Italgas dello 0,47%.Lo fa sapere Snam con una nota aggiungendo che cui regolamento è previsto per il 4 giugno 2025.A seguito del collocamento, Snam deterrà 25.883.804 diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni Italgas, che saranno esercitati utilizzando i proventi del collocamento.JP Morgan ha agito in qualità di Sole Bookrunner nel processo di accelerated bookbuilding.