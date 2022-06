SACBO e Aeroporto Milano Bergamo a Velo-city 2022 di Lubiana

(Teleborsa) -e l', summit ciclistico mondiale organizzato da ECF, Federazione Ciclistica Europea, ospitato dalSACBO, rappresentata dale presente con, referente settore ambiente del gestore aeroportuale per lo sviluppo delle reti ciclabili e l'uso della bicicletta, è intervenuta mercoledì 15 all'evento "", durante il quale è stato illustrato il percorso che ha portato SACBO a conseguire, nel 2021, dapprima la certificazione di azienda amica della bicicletta (primo gestore aeroportuale europeo, e prima azienda italiana a raggiungere il livello "silver") e successivamente, sempre nel 2021, a ottenere la certificazione "airport bike friendly", primo aeroporto europeo a raggiungere questo prestigioso traguardo."Oltre a favore l'impiego della bicicletta per recarsi al lavoro e agevolarne l'uso nelle attività di spostamento in ambito aeroportuale, che vede coinvolto un numero sempre più alto di dipendenti, SACBO ha sposato il concetto di multimodalità che contempla la progressiva estensione e ramificazione delle reti ciclabili connesse con l'anello ciclopedonale dell'Aeroporto di Milano Bergamo – sottolinea– Oltre al collegamento su gomma e quello ferroviario previsto per il 2026, la società di gestione ha deciso di dotare l'aerostazione dei punti di assistenza tecnica e logistica, tra cui la Airport Bike Room, a beneficio di quanti fanno uso della bicicletta e previsto, nell'ambito della piattaforma di raccordo con la futura stazione capolinea del treno, un servizio Rent a Bike. Inoltre, siamo in pista per l'appuntamento con Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, per consentire di visitare anche in bicicletta i territori delle due province".