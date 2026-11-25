Entro il 30 aprile 2027 la fine dei lavori al terminal dell’aeroporto di Genova

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione dell’aeroporto di Genova ha ottenuto, dalla ditta appaltatrice dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal passeggeri, la garanzia di vedere chiuso il cantiere entro il 30 aprile 2027.



Per rispettare la nuova data di scadenza è stato rivisto il cronoprogramma dei lavori, permettendo di concentrare le attività nei mesi invernali. La riqualificazione delle aree riservate ai passeggeri prevede il potenziamento dell’offerta commerciale, con un forte impulso ai servizi di ristorazione.

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