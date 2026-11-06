Inaugurata nuova cappella aeroportuale a Bergamo

(Teleborsa) - All’aeroporto di Milano Bergamo si è svolta la cerimonia di benedizione e inaugurazione della nuova cappella situata nel terminal partenze, culminata con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, a cui hanno partecipato autorità civili e religiose e rappresentanti degli Enti aeroportuali e di SACBO.



La cerimonia è stata introdotta dall’intervento di Giovanni Sanga, presidente di SACBO, che ha ripercorso il ragionamento condiviso con Enac e la Curia Vescovile, che ha portato alla decisione di collocare la cappella nell’area tecnicamente definita airside, accessibile solo ai passeggeri che abbiano effettuato i controlli di sicurezza e in attesa di imbarcarsi.



"L’aeroporto è una città in movimento, dove si incrociano culture diverse. Sulle maniglie del portale d’ingresso, opere dello scultore Luca Cavalca, sono rappresentati gli angeli che richiamano il legame con il cielo, sono anche l’espressione della protezione e della vicinanza di Dio” – ha sottolineato Giovanni Sanga.



L’arch. Antonio Laruffa, progettista della nuova cappella, si è soffermato suu temi che hanno guidato le scelte progettuali legati al concetto di uomo viator, in viaggio verso la vita, alla via lucis, alla Madonna di Loreto e al tema degli angeli. Uno spazio volutamente semplice in una dimensione di complessità strutturale, caratterizzato da un taglio di luce che secondo una linearità assiale attraversa incidentalmente la cappella, fatta non per illuminare ma rivelare. Il presbiterio è stato realizzato in ceppo lombardo, materiale di natura quasi liturgica costituito da una moltitudine di pietre vive, a volere rappresentare la comunità aeroportuale.



“Uno spazio per la preghiera che riporta e racchiude armonie invisibili – ha detto Laruffa - Il portale, che richiama le geometrie aeroportuali e il ritmo del viaggio dell’uomo, è stato curato per essere soglia d’ingresso al cosiddetto “fanum”, ovvero il luogo sacro”.



Il Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, ha benedetto la cappella e celebrato la Santa Messa. Durante l’omelia ha paragonato questo spazio sacro all’immagine biblica di una scala che unisce la terra al cielo come possibilità per ritrovare il valore dell’umano e dell’incontro.?Al termine della celebrazione eucaristica ha consegnato alla cappella aeroportuale alcune reliquie che verranno murate nell’altare; in particolare, un frammento della “Santa Casa di Loreto”, una reliquia di Sant’Alessandro patrono di Bergamo e una reliquia di San Giovanni XXIII.

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