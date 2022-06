Adobe paga pegno con guidance deludente

Adobe Systems

S&P 100

produttore di Photoshop e Acrobat

S&P 100

Adobe Systems

(Teleborsa) - Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.L'azienda di San Jose ha raggiunto un fatturato record nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 3 giugno 2022, ma ha fornito una guidance deludente per il trimestre in corso e per l'intero anno fiscale. "Abbiamo ottenuto un altro trimestre di ottimi risultati finanziari, con oltre 2 miliardi di dollari di flussi di cassa operativi a dimostrazione della forza dei flussi di entrate in crescita e della disciplina finanziaria di Adobe - ha affermato il- Il nostro modello operativo continua ad alimentare una crescita costante, consentendo all'azienda di investire in soluzioni cloud leader di categoria e innovazioni emergenti che stanno guadagnando terreno sul mercato".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 351,4 USD. Prima resistenza a 369,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 339,4.