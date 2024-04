Directa SIM: D'Orazio nuovo Direttore Commerciale, Commito Investor Relator

Directa SIM

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato la distribuzione di unpari a euro 0,17 per azione (un centesimo di euro in più rispeSo al precedente esercizio). Tale distribuzione avrà luogo a partire dal giorno 15 maggio 2024 (con stacco cedole il 13 maggio 2024 e record date il 14 maggio 2024).I soci hanno nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione, preventivamente definendone in 8 il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali la durata. Ilrisulta composto da: 1. Massimo Segre - Presidente 2. Antonio Spallanzani - Consigliere Indipendente 3. Andrea Busi - Consigliere 4. Noemi Mondo - Consigliere 5. Mario Fabbri - Consigliere 6. Irene Ballini - Consigliere Indipendente 7. Cataldo Piccarreta - Consigliere Indipendente 8. Alessandra Cavagnetto - Consigliere Indipendente.Confermatoquale Presidente. Il neoeletto CdA ha nominatoVice Presidente e Lead Independent Director.È stato anche approvato il nuovo organigramma della Società con la nomina diad Amministratore Delegato e l'ingresso di, proveniente da, a Direttore Commerciale. Infine, è stato nominato come nuovo Investor Relations, anch'egli nuovo ingresso proveniente da Envent, che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile Strategie e Innovazione.