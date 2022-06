Kuroda (BOJ): ribassi yen accrescono incertezza sulle prospettive

(Teleborsa) - "Iaccrescono l'e rendono difficile per le aziende definire piani aziendali. È quindi negativo per l'economia e indesiderabile". Lo ha affermato, governatore della Bank of Japan, nella conferenza stampa che è seguita alla decisione di politica monetaria , aggiungendo che "l'importante è che le aziende che beneficiano dello yen debole aumentino le spese in conto capitale e gli stipendi". Come atteso, la banca centrale giapponese ha confermato la politica monetaria ultra-espansiva.La valuta giapponesee da inizio 2022 è la più debole di tutte le principali monete globali. Il catalizzatore di questa debolezza è l'impegno della Banca del Giappone a mantenere il, rendendo forte la differenza di rendimento obbligazionario rispetto agli altri paesi e alimentando deflussi di capitali dal Giappone."I tassi di interesse a lungo termine negli Stati Uniti e in Europa sono aumentati abbastanza rapidamente, e questo sta spingendo verso l'alto il rendimento del JGB a 10 anni del Giappone vicino al nostro cap implicito - ha spiegato -. Non abbiamo alcun piano (per ampliare la fascia)".e la spesa in conto capitale è abbastanza forte, anche se debole in alcuni settori - ha detto Kuroda parlando delle performance delle aziende - Non credo che la recente volatilità valutaria stia avendo un impatto negativo immediato sul sentiment aziendale. Ma, come dicono molti leader aziendali, una. L'economia giapponese si sta riprendendo dal dolore della pandemia di Covid-19 ed è sottoposta a rinnovate pressioni a causa dell'aumento dei costi delle materie prime"Per questi motivi, secondo il governatore, la Bank of Japan deve "sostenere l'economia con una politica monetaria accomodante. Se necessario, siamo pronti per calmarsi ulteriormente senza esitazione". ". Ma se si presenta la necessità, agiremo", ha aggiunto.