Mobilità sostenibile, Gruppo FS a MIMO 2022

(Teleborsa) -c’era ancheal panel organizzato all’Auditorium Testori di Milano nell’ambito diin programma fino al 19 giugno. Ne dà notizia- portale informativo del Gruppo - precisando che in rappresentanza del Gruppo ha partecipato, che con il Frecciarossa supporta l’evento motoristico internazionale inoffrendo a chi partecipa alsconti per viaggiare a bordo delle Frecce.sull’evoluzione dell’auto elettrica, sull’allungamento del chilometraggio a batteria e sulla differenza tra utilizzo e possesso dell’auto ma anche l’incremento della micromobilità e di come la mobilità stia cambiando grazie ad un uso maggiore di monopattini e servizi di bike e car sharing:Spazio anche allE proprio sull'argomento, che prevede un piano di incremento dei collegamenti in connessione door to door dove la stazione ferroviaria diventa un punto fondamentale di interconnessiointegrati a bus o servizi di sharing, parcheggi per auto elettriche nelle stazioni e la possibilità di portare a bordo del treno monopattini e bici rappresentano l’antidoto per disincentivare il trasporto individuale a favore di quelloAl centro della discussione anche"Il 75% delle linee ferroviarie in Italia sono già elettrificate e con i fondi del PNRR la percentuale salirà a oltre l’80%, quindi la strada continua ad essere quella dell’energia elettrica", ha sottolineato Corradi.all’utilizzo dell’idrogeno può essere impiegato su linee dove il costo di un’infrastruttura elettrica è notevole rispetto alla frequenza e all’utilizzo del treno e per questo stiamo lavorando con partner molto importanti per studiare un sha concluso l’AD di Trenitalia.