Tikehau Capital raccoglie 1 miliardo di euro per sostenere la partecipata Egis

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, importante asset manager pan-europeo, ha annunciato un, rafforzando il proprio impegno nel sostenere l'espansione internazionale della società. L'operazione segna il lancio del primo continuation fund di private equity di Tikehau Capital dedicato a Egis, con un. Il fondo mira ad accompagnare Egis nel suo percorso di crescita e ad accelerarne lo sviluppo a livello internazionale, in particolare attraverso acquisizioni strategiche.L'investimento è sostenuto dal secondo vintage della strategia di punta di private equity di Tikehau Capital, dedicata alla decarbonizzazione,, tra cui alcuni in qualità di co-lead investor: un consorzio composto da Apollo S3 e da una controllata interamente detenuta dall'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA); Neuberger Berman (tramite fondi gestiti per conto dei propri clienti).Egis è attiva nei. Tikehau Capital ha acquisito una partecipazione di controllo in Egis da Caisse des Depots et Consignations (CDC) a gennaio 2022. Egis ha superato con largo anticipo gli obiettivi di crescita fissati nel 2022: da allora ha più che raddoppiato l'EBITDA e ha superato i target di fatturato, con ricavi superiori a 2,2 miliardi di euro nel 2024. L'aumento di capitale consentirà a Egis di proseguire il proprio percorso di crescita, sostenendo la prossima fase in cui l'azienda punta a raddoppiare le proprie dimensioni entro il 2028.