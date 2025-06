Wash Out, siglata partnership con Wayla

(Teleborsa) -azienda milanese con un fatturato superiore a 6 milioni di euro e leader nella cura e gestione digitale dei veicoli, annuncia unala prima startup italiana a fornire un servizio di van pooling, basato su van utilizzati da più passeggeri contemporaneamente che seguono percorsi simili. Nel 2024 Wayla ha percorso oltre 16mila km trasportando più di 2mila passeggeri. L'obiettivo dell'accordo – si legge in una nota congiunta – è quello garantire mezzi sempre puliti grazie a prodotti ecocompatibili e tecniche di lavaggio a basso impatto ambientale, in linea con i principi di mobilità sostenibile promossi da Wash Out e da Wayla, che puntano a ottimizzare gli spostamenti urbani riducendo il traffico e l'inquinamento.verranno effettuati direttamente in città durante le pause degli autisti, presso l'ultima destinazione del viaggio. Questa organizzazione permette di evitare spostamenti e soste inutili, risparmiando tempo ed energia., attiva principalmente a Milano, promette di migliorare l'efficienza del trasporto urbano, ridurre i costi per i passeggeri e limitare l'impatto ambientale. La piattaforma consente ai passeggeri di condividere i tragitti, ottimizzando così il numero di veicoli in circolazione. "Tra i principali punti di forza di Wayla – si legge nella nota ci sono la sostenibilità, la convenienza e la sicurezza, tutte garantite da un modello di trasporto condiviso. Il sistema di prenotazione di Wayla è semplice e trasparente, con costi e tempi di percorrenza comunicati in anticipo"."Questa collaborazione consolida il nostro impegno nel fornire servizi a basso impatto ambientale, integrandosi perfettamente con la visione di Wayla per un trasporto condiviso e sostenibile – ha affermato–. Stiamo valutando ulteriori soluzioni tecnologiche per rendere il processo di pulizia e sanificazione dei van ancora più rapido ed efficiente e prevediamo di estendere il servizio ad altre città, supportando la crescita di Wayla e di soluzioni di mobilità green a livello nazionale."