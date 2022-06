Wizz Air, oltre 1000 assunzioni nei primi 5 mesi del 2022

(Teleborsa) - Nei primi cinque mesi dell’anno in corso,Si tratta di una tappa del progetto che conta di arrivare a portare a 20mila il numero dei dipendenti della compagnia aerea entro il 2030.Al momento, Wizz Air annovera dipendenti di oltre 60 nazionalità diverse. Il periodo di formazione professionale, resa gratuitamente ai candidati selezionati, varia tra le quattro e le sei settimane in funzione dell’esperienza di cui si è in possesso.