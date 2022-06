Engineering acquista 43,2% di Be Shaping Future a 3,45 euro per azione

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Sono statiper cuiacquisterà 58.287.622 azioni ordinarie (43,209% del capitale sociale) di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, al prezzo unitario (tenendo conto del dividendo approvato dall'assemblea in misura pari a 0,03 euro per azione) di. L'acquisizione consoliderà il ruolo di Engineering come digital enabler strategico, integrando l'offering e le competenze nel mercato financial institutions di entrambe le realtà, che continueranno a mantenere un elevato livello di autonomia e una posizione di mercato differenziata e specializzata.All'avveramento delle condizioni regolatorie e di legge, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022, quali tra le altre antitrust e golden power, le parti procederanno al perfezionamento dell'operazione che comporterà il sorgere in capo a Engineering dell'obbligo di promuovere un'sulle residue azioni ordinarie, finalizzata al delisting nel caso in cui l'acquirente venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale. Alcuni soci hanno già inviato a Engineering l'impegno alla cessione ad Engineering di ulteriori azioni rappresentanti in totale il 7,998% del capitale.Il gruppo Beaffiancato dagli attuali key managers e resterà focalizzato nei servizi ai principali istituti finanziari a rilevanza sistemica (SIFI), alle banche Tier 1 e ai maggiori circuiti di pagamento internazionali, completando e supportando le proposizioni di valore del gruppo Engineering nel mercato financial institutions."Questa acquisizione conferma le ambizioni di Engineering come azienda leader nei processi di trasformazione digitale per le aziende e la Pubblica Amministrazione - ha commentato, CEO di Engineering - Grazie al supporto dei nostri azionisti, Bain Capital ed NB Renaissance, l'integrazione con Be ci permetterà die di offrire al nostro paese e al mercato un player ancor più solido nella consulenza e nei servizi di digital transformation per le Istituzioni finanziarie".