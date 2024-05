BFF Bank, CEO Massimiliano Belingheri acquista 64 mila azioni

BFF Bank

(Teleborsa) - Ilhadi, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, nella seduta odierna. Gli acquisti sono stati fatti a 7,775 euro per azione, secondo quanto emerge da un internal dealing, per un controvalore di oltre 498 mila euro.Oggi il titolo ha chiuso con una quota 8,08 euro per azione, dopo che ieri Banca d'Italia ha disposto la sospensione temporanea della distribuzione di utili. Oggi il CdA ha confermato la piena fiducia al CEO e ha avviato un "franco e costruttivo" dialogo con la Vigilanza, al fine di arrivare a una pronta risoluzione dei rilievi. L'attuale politica di BFF in materia di dividendi sarà ripresa dopo la revoca da parte della Banca d'Italia della sospensione temporanea del pagamento dei dividendi.