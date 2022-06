Euromoney vola in Borsa su possibile takeover da consorzio

Euromoney Institutional Investor

(Teleborsa) -, una delle maggiori società europee di informazioni finanziarie, è in grande rialzo sulla Borsa di Londra dopo che ha confermato di aver ricevutoda parte del consorzio formato da Astorg Asset Management e Epiris. L'offerta in contanti è pari aEuromoney. La proposta è subordinata, tra l'altro, al completamento della due diligence. La proposta non sarà rettificata per il pagamento dell'acconto sul dividendo di 6,1 pence per azione Euromoney che è stato annunciato il 19 maggio 2022 e sarà messo in pagamento il 24 giugno 2022.Laal board in merito a una possibile offerta interamente in contanti per Euromoney a 11,75, 12,50, 13,10 e 13,50 sterline per azione. Il board di Euromoney "è impegnato nel confronto con il consorzio in merito alla proposta", si legge in una nota. Il consorzio ha ora tempo fino al 18 luglio per fare un'offerta formale o abbandonare l'operazione, secondo le regole deldel Regno Unito.Spicca il volo, che si attesta a 1.362, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1.398,7 e successiva a quota 1.458,7. Supporto a 1.338,7.