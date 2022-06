(Teleborsa) - Volotea ha festeggiato i suoi primi dieci anni con una livrea scelta per il velivolo commemorativo ecome uno dei fondatori della compagnia aerea.La livrea è stata creata da Saffron Brand Consultants, la stessa che si è occupata del rebranding di Facebook in Meta).Sull’A320 di Volotea le palette dei motori sono state dipinte con colori metallici per simboleggiare i prossimi dieci anni di Volotea.