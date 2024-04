ENAC: Alessio Quaranta confermato Direttore Generale

(Teleborsa) -, con Decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac –"A nome mio, del Consiglio di Amministrazione e di tutto l’Enac – ha dichiarato il Presidentea – esprimo le felicitazioni per la prestigiosa riconferma di Alessio Quaranta che, con me, è stato fondatore dell’Enac, primo nel primo concorso dirigenziale dell’Ente, e promotore della prima Carta dei diritti dei passeggeri in Europa. Il Direttore Generale Quaranta ha saputo accompagnare lo sviluppo del trasporto aereo nazionale sia negli anni della liberalizzazione del settore e della crescita infrastrutturale, sia, da ultimo, in quelli difficili della pandemia, imprimendo un forte impulso alla ripresa del nostro sistema aeroportuale, apprezzato per la indiscussa qualità anche a livello internazionale., e verso un futuro dell’aviazione che è già nel nostro presente, sempre con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei passeggeri”.Alessio Quaranta - si legge nella nota - "la cui professionalità e competenza negli anni è stata riconosciuta anche ricoprendo con autorevolezza ruoli di prestigio a livello internazionale, è, dal 2021, Presidente ECAC - European Civil Aviation Conference, la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari) che