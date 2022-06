Ferragamo continua il buy-back

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni ordinarie proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 12 aprile 2022, il cui avvio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in pari data,ha comunicato di aver, da 10 al 20 giugno 2022, complessivamente, pari allo 0,34% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 14,37590 euro per azione, per unpari aAl 21 giugno, a seguito degli acquisti comunicati, la maison del lusso detiene 2.736.400 azioni ordinarie proprie, pari all’1,62% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese,registra una flessione del 2,26% rispetto alla vigilia, attestandosi a 14,26 euro.