NatWest, governo UK estende termine per continuare a ridurre partecipazione

(Teleborsa) - UK Government Investments, l'organismo che sovrintende alle partecipazioni statali, hanella bancaper un altro anno. A seguito della proroga, il piano terminerà ora entro e non oltre l'11 agosto 2023 anziché l'11 agosto 2022 (salvo ulteriore proroga).Il piano di trading continuerà ad essere gestito da, che avràper continuare a effettuare una vendita misurata e ordinata di azioni ordinarie della società per conto di HM Treasury.Rimane un limite massimo del 15% del volume aggregato scambiato durante il periodo di estensione sul numero totale di azioni che possono essere vendute. UKGI e HM Treasury manterranno aperte altre opzioni di cessione,, si legge in una nota.Da quando è stato stabilito il piano, sono state vendute circa 703,5 milioni di azioni per un provento di circa 1,6 miliardi di sterline in totale. HM Treasury5.085.368.104 azioni, che rappresentano circa ildella società.