JPMorgan, transizione ordinata del CEO è una priorità del board

JP Morgan Chase & Co.

(Teleborsa) - "" diè "". Lo si legge in un proxy statement in vista dell'assemblea generale del 21 maggio.Il board "stache sono ben noti agli azionisti come forti potenziali candidati CEO", viene sottolineato nel documento firmato dal CEO Jamie Dimon e dal Lead Independent Director Stephen B. Burke.All'inizio di quest'anno, lo banca ha annunciato cambiamenti nella leadership e nell'organizzazione per continuare a posizionarsi per il futuro.sono stati nominati Co-CEO del Commercial & Investment Bank eè diventata CEO di Consumer & Community Banking.rimane CEO di Asset & Wealth Management econtinua a ricoprire il ruolo di Chief Operating Officer. Il board ritiene che "questi cambiamenti del senior management e il nuovo allineamento aiuteranno l'azienda a servire meglio i propri clienti e a sviluppare ulteriormente i dirigenti più senior dell'azienda"."Qualora se ne presentasse la necessità a breve termine, consideriamoun dirigente con responsabilità strategiche i", viene sottolineato, aggiungendo che il board continua a "sviluppare un vasto gruppo di potenziali leader in grado di eseguire la strategia dell'azienda".