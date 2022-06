Consumi, scenario mutevole. Nasce Nuovo Codice per interpretare scelte di spesa

(Teleborsa) - I consumatori oggi sono mutevoli e multidimensionali e quindi necessario uscire dalle logiche di classificazione standard e pre-costituite e "tornare" ad osservare le persone con occhi nuovi. Da qui l’esigenza di passare da una semplicistica indagine di mercato ad un nuovo modello , ilin collaborazioneSono state identificate: emozionalità di prodotti e marchi, innovazione dell'esperienza di consumo, omnicanalità ed esperienza d'acquisto, cura per l'ambiente e la persona, territorialità, convenienza e parsimonia.è stata realizzata osservando la, integrata da, a copertura di diverse fasce sociali e territoriali. Ildi ricerca ha previsto unaestensiva su circa 4 mila responsabili di acquisto, uomini e donne.Ne è emersa una, che integra due visioni complementari:, composta da nove "comunità di sentire" composte da individui che hanno in comune pulsioni, affinità, attitudini e passioni;, suddivisa in quattro aree in virtù della composizione del tessuto sociale e produttivo che li caratterizza (grandi città, aree a prevalenza agricola, aree a prevalenza industriale e aree a prevalenza turistica)."La complessità segno dei tempi e la fluidità con cui il cittadino-consumatore si muove tra le decisioni di acquisto e le scelte ci hanno guidati nell’individuazione dell’approccio di ricerca", ha spiegato, presidente di Ipsos Italia, aggiungendo "per la prima volta, l’Italia delle persone e l’Italia dei territori si intersecano e propongono una visione multiforme di come i responsabili e le responsabili degli acquisti si muovono a fronte dell’offerta di marche e distributori. Cosa cercano, a cosa assegnano valore, con cosa si confrontano".Ne è scaturita nell'immediato, divisa fra la costante ricerca delle origini e un desiderio imitativo e innovativo:sono le nuove tribù, un gruppo unitario e sostanzialmente omogeneo, a geometria variabile e in movimento perpetuo;sono la nuova espressione della territorialità perché si differenziano da zona a zona.Il Nuovo Codice Consumi ha sviluppato anche, in una ottica di medio-lungo termine. I quattro scenari identificati - demografico, socio-ecpnomico, urban trend e green revolution - sono incrementali nel livello di complessità considerato e si differenziano per il numero e la rilevanza dell’impatto di alcuni fattori. Per riuscire a distinguersi in questa nuova arena competitiva, i principali attori del settore dovrebbero quindi, ponendo in essere iniziative che rendano possibile formulareal soddisfacimento di bisogni mutevoli e sempre più specifici.