Gas Plus, assemblea approva bilancio e dividendo di 5 centesimi

Gas Plus

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, gruppo quotato su Euronext Milan e quarto produttore italiano di gas naturale, had'esercizio al 31 dicembre 2021 e ladell'importo unitario lordo di 5 centesimi di euro per azione. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 20 luglio 2022 (payment date), con stacco cedola n. 9 in data 18 luglio 2022 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso il 19 luglio 2022 (record date).Via libera dai soci alla politica in materia die sui compensi corrisposti, mentre è stata deliberata la cancellazione del2021 - 2023., cooptato il 9 settembre 2021 dal CdA, è statodi Gas Plus, confermando in nove il numero dei componenti del board. Cao resterà in carica per la durata dell'attuale mandato del consiglio di amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Il CdA ha, con la carica che avrà durata pari al mandato di consigliere.