Gas Plus

Powersoft

(Teleborsa) - il 28 luglio 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004098510Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 30/07/2025ISIN: IT0005353815Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,82 EURData di pagamento: 30/07/2025