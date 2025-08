Gas, Arera: a luglio bolletta in calo per vulnerabili

(Teleborsa) - Per il mese di luglio, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 108,72 centesimi di euro per metro cubo (-). Lo comunica l'Arera.Nel mese di luglio, che ha visto le quotazioni all'ingrosso sostanzialmente invariate rispetto a quelle registrate a giugno, il prezzo della sola materia prima gas, per inel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 36,68 euro al MegaWattoracentesimi di euro per metro cubo - si legge nella nota- sono così suddivisi, spiega l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente: spesa per la materia gas naturale concentesimi di euro (pari al 39,21% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse ecentesimi di euro (5,54% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; spesa per il trasporto e la gestione del contatore con 23,20 centesimi di euro (21,34% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; 4,98 centesimi di euro (4,58% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema; imposte per 31,89 centesimi di euro (29,33% del totale della bolletta).