Impatta4Equity presenta i piani di investimento ispirati al Value Metrics

(Teleborsa) - È stato presentato oggi a Roma, presso il Binario F della Stazione Termini,, società di investimento ispirata ai valori dell’e natadall’ecosistema di, il network di imprese e professionisti ispirato dall’iniziativa di Earth Day coordinato daper accelerare l'Agenda 2030 dell'Onu.Per laImpatta4Equity utilizzerà, uno strumento di misurazione che è frutto di un tavolo di lavoro composto da Core Values, PWC, Anima e Movimento per l’Economia del Bene Comune, ed ispirato ai principi fondamentali espressi dalla Dottrina Sociale della Chiesa, dalle encicliche Laudato sì e Fratelli tutti, combinate con i criteri ESG.L’iniziativa nasce dall’di Next4 nella, frutto dell'intuizione dei fondatoriche hanno registrato undel valore di. Un track record che ha portato all'avvio di undedicato alla"Di fronte all’escalation della crisi climatica e alle evidenti difficoltà delle istituzioni, che nonostante 26 Conferenze sul Clima non riescono a invertire la rotta e a fermare il costante aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera, Papa Francesco ha invitato ogni cittadino responsabile a fare la propria parte e ha lanciato una piattaforma d’azione globale, Laudato sì Action Platform, grazie alla quale possiamo tutti contribuire a generare il cambiamento di cui l’umanità e il pianeta hanno sempre più urgente bisogno", ha spiegato, Ceo della Holding di Partecipazione, parlando a più di 100 investitori."La BCE sta per concludere il suo secondo stress-test sull’impatto del cambiamento climatico nell’eurozona – sottolinea Sassi – ma già nella prima edizione l’analisi di 4 milioni di imprese e di 1.600 istituti bancari ha evidenziato l’irragionevolezza di proseguire a lavorare su modelli economici basati sulle fonti fossili e sullo sfruttamento dissennato delle risorse naturali. Il PIL rischia un calo sistemico del 10% con picchi di insolvenza del 30%. La probabilità di default è già aumentata dell’8% e continuerà a crescere, mettendo a rischio l’intero sistema produttivo e finanziario".il suo percorsoIl primo progetto è unache certifica l'abbattimento della CO2 legata alla, realizzata in collaborazione con il leader di mercato del fleet management - Fleet Support - e con il network europeo dei Mobility Manager AIAGA FMFE. Il secondo progetto è sulleche nei prossimi anni consentiranno al Paese di trasformare i consumatori di energia in prosumer (produttori-consumatori) con incentivi ventennali da parte dell’Europa. Il gruppo di lavoro ha sviluppato competenze di alto profilo su questi temi ed è pronto a partire su numerosi cantieri sul territorio nazionale, in partnership con l’Istituto per il Credito Sportivo e la FEDERESCO.