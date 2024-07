Cellularline pubblica report ESG 2023: compensate 500 tonnellate di CO2

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, haper raccontare i principali risultati raggiunti, nelle aree strategiche di attività, fra i quali: 500 tonnellate di CO2 compensate; 92% della carta utilizzata per il confezionamento proveniente da foreste gestite responsabilmente (certificazione FSC)."Per il quarto anno consecutivo presentiamo il nostro ESG Report - ha commentato il- è un impegno ma anche un grande privilegio per noi portare avanti questo progetto centrale per il futuro di questa azienda. Lo facciamo con uno sguardo aperto al mondo e una profonda passione per il nostro lavoro. Nel 2024 continueremo ad integrare gli aspetti ESG nei nostri piani di crescita, poiché crediamo fermamente che possiamo essere la forza trainante nel nostro mercato per un futuro migliore per tutti".