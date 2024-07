Fondirigenti, Formazione manageriale: 1.128 proposte per Avviso 1/2024 su competenze digitali

(Teleborsa) - Le imprese italiane stanno iper affrontare la. I risultati dell’evidenziano unper migliorare laConricevute el’Avviso ha superato del 30% lo stanziamento previsto di 10 milioni di euro, coinvolgendo oltre 2.200 dirigenti. Le medie e grandi imprese rappresentano l'83% dei partecipanti, con una presenza significativa anche delle piccole imprese (16%).La partecipazione è stata diffusa in, con Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia in testa. Le regioni del Sud, grazie a specifiche premialità, hanno mostrato una crescente partecipazione, con la Campania al quinto posto per numero di proposte. Le iniziative formative aggregate, rappresentanti l'11% dei piani ricevuti, vedono ilQuesti piani sono prevalentemente presentati da grandi imprese, che spesso guidano tali aggregazioni."Il risultato raggiunto è molto lusinghiero – commenta il– perché l’obiettivo dell’Avviso non era tanto quello di formare degli esperti di innovazione digitale, quanto didi sfruttare la leva digitale per migliorare i diversi processi aziendali, irrobustire le strategie aziendali e gestire al meglio le persone che costituiscono la comunità aziendale: le priorità indicate dai singoli piani indicano che tale funzione abilitante è stata pienamente colta dalle imprese partecipanti"."I positivi risultati ottenuti con questo Avviso - sottolinea il– sono la prova tangibile dell’importanza decisiva del fattore umano, e in particolar modo del management, nelle straordinarie trasformazioni che caratterizzano questa fase storica. Solo mettendo le innovazioni digitali al servizio delle persone, e non viceversa, le aziende possono, al tempo stesso, migliorare la loro competitività e individuare le condizioni tecnologiche capaci di garantire maggiore efficienza. Ldei dirigenti per governare, con le giuste competenze, questi processi".I piani saranno valutati da una Commissione esterna, con la graduatoria finale pubblicata sul sito di Fondirigenti.