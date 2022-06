Portobello si aggiudica ramo d'azienda marketplace di ePrice Operations

Portobello

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, è risultata, nell'ambito della procedura di preconcordato preventivo pendente dinanzi al Tribunale di Milano. L'operazione è stata portata a termine attraverso la società interamente controllata PB Online.Il, che verrà corrisposto alla data del closing con accollo del debito per circa 900 mila euro, inerente ai 25 dipendenti oggetto di trasferimento all'interno del ramo d'azienda e per la restante parte in denaro.Il ramo d'azienda ha registrato unnel 2020 pari a circa 101,4 milioni di euro e undi -14,1 milioni di euro. Nel 2020, inoltre, il portale ha ricevuto quasi 65 milioni di visite con 500 mila clienti che hanno prodotto 637 mila ordini con uno scontrino medio di 287 euro.