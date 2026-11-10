Portobello conferisce l'incarico di EGA a TP ICAP Midcap dopo il recesso di Integrae SIM

(Teleborsa) - Portobello , società quotata su Euronext Growth Milan che opera attraverso l'attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria dell'omonima catena retail, ha conferito il nuovo incarico di Euronext Growth Advisor (EGA) a TP ICAP Midcap, che subentrerà a partire dal 23 novembre 2026. Lo scorso 23 ottobre 2026 era arrivato il recesso di Integrae SIM dal ruolo di EGA per una "diversa visione delle modalità di gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni al mercato nell'ambito dell'incarico".

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