(Teleborsa) - Le azioni ordinarie TerniEnergia Progetti
hanno ricevuto oggi l'ammissione
alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan
di Borsa Italiana con debutto
previsto il 27 novembre
prossimo.
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 1,54 euro per azione
.
La composizione del capitale sociale vede 3.453.000 azioni ordinarie
senza valore nominale. La società ha anche emesso 390.000 azioni a voto plurimo
prive di valore nominale.
Dal 27 novembre saranno inoltre negoziati i "WARRANT TERNIENERGIA 2026-2029"
con un rapporto di esercizio di 1 azione ogni 3 warrant.
TerniEnergia Progetti - si ricorda - è stata costituita nel 2018
mediante conferimento del ramo di azienda "EPC Business" da parte di TerniEnergia e ha successivamente integrato il 21 marzo 2025, mediante conferimento in natura, il ramo di azienda "O&M" da parte del socio unico Terni Grandi Impianti. La società opera in 3 principali ambiti di attività
: (a) la progettazione, l’approvvigionamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici in qualità di general contractor (Engineering, Procurement and Construction - EPC) "chiavi in mano" ovvero in qualità di contractor specializzato per le componenti meccaniche, elettriche e tecnologiche degli impianti (Balance of Plant - BOP); (b) la gestione operativa e la manutenzione di impianti fotovoltaici in esercizio (Operations & Maintenance - O&M); e (c) la riqualificazione tecnologica (revamping e repowering) di impianti fotovoltaici esistenti.
La quotazione su Euronext Growth Milan rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita
di TerniEnergia Progetti e consentirà alla società di accelerare l'esecuzione del proprio piano industriale
, rafforzando il posizionamento nel mercato delle energie rinnovabili. Le risorse raccolte sosterranno sia la crescita organica, attraverso lo sviluppo delle attività EPC e dei servizi a maggior valore aggiunto, sia opportunità di crescita per linee esterne, con l'obiettivo di consolidare un operatore sempre più strutturato, innovativo e competitivo nel comparto impiantistico per le energie rinnovabili.(Foto: © alessandro0770 | 123RF)