TerniEnergia Progetti avvia quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) - TerniEnergia Progetti ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 25 novembre 2026, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. MIT SIM è Euronext Growth Advisor (EGA) e Specialist.



TerniEnergia Progetti è stata costituita nel 2018 mediante conferimento del ramo di azienda "EPC Business" da parte di TerniEnergia e ha successivamente integrato in data 21 marzo 2025, mediante conferimento in natura, il ramo di azienda "O&M" da parte del socio unico Terni Grandi Impianti. La società opera in 3 principali ambiti di attività: (a) la progettazione, l’approvvigionamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici in qualità di general contractor (Engineering, Procurement and Construction - EPC”) "chiavi in mano" ovvero in qualità di contractor specializzato per le componenti meccaniche, elettriche e tecnologiche degli impianti (Balance of Plant - BOP); (b) la gestione operativa e la manutenzione di impianti fotovoltaici in esercizio (Operations & Maintenance - O&M); e (c) la riqualificazione tecnologica (revamping e repowering) di impianti fotovoltaici esistenti.



Il CdA è composto da 3 membri: Vincenzo Peponi (presidente), Laura Neri (vicepresidente e AD), Alessandro Arrighi (consigliere indipendente)



L'azionariato, prima dell'ammissione, è detenuto al 100% daTerni Grandi Impianti (società riconducibile a Simona Marchegiani al 27,69%, Laura Neri al 16,61%, Enrico Franconi al 15,38%, Sun Si Yu al 15,38%, Manlio Neri all'8% e altri azionisti al 16,94%, nessuno dei quali con partecipazioni superiori al 5%).



Oltre alle azioni ordinarie, saranno presenti warrant TERNIENERGIA 2026-2029 e 390.000 azioni a voto plurimo (10 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Terni Grandi Impianti, convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.

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