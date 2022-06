FedEx, guidance oltre attese dopo trimestre in chiaroscuro

FedEx

(Teleborsa) -, una delle più grandi società di trasporto e spedizioni al mondo, ha registratoper 24,4 miliardi di dollari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 maggio 2022), contro i 22,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. L'è stato di 1,8 miliardi di dollari, contro gli 1,36 miliardi di dollari di un anno fa. L'è stato di 6,87 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 6,86 dollari su ricavi per 24,56 miliardi di dollari.L'utile operativo è migliorato nonostante i persistenti, che gestisce la maggior parte delle consegne a domicilio dell'e-commerce e guida la crescita dell'azienda. La società prevede per l'intero anno 2023 un utile per azione da 22,50 a 24,50 escluse alcune voci, al di sopra della stima media degli analisti di 22,14 dollari per azione.