Fincantieri acquista azioni proprie e conclude il programma

Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 15 e il 23 giugno 2022, complessivamente, pari a circa lo 0,12% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato per il volume di 0,5683 euro per azione, al netto delle commissioni, per unpari aÈ stato cosìdisposto in esecuzione e nel rispetto della delibera dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 16 maggio 2022, il cui avvio è stato comunicato il 14 giugno 2022.Dall’inizio del Programma Fincantieri ha acquistato 2.000.000 azioni proprie (pari a circa 0,12% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 1.136.633,63 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 23 giugno 2022, Fincantieri detiene complessivamente 5.012.414 azioni proprie, pari a circa lo 0,29% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l'andamento delche si attesta a 0,572 euro, con un aumento dello 0,53%.