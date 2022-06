Il comparto bancario a Piazza Affari brillante (+1,61%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Exploit dell', preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 7.986,7, balzando dell'1,61% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 2 punti, dopo un avvio a quota 83.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,48%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,25%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,09%.Tra leitaliane, risultato positivo per, che lievita dell'1,82%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,45%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,39%.Tra i titoli adell'indice bancario, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,19%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,65%.