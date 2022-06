Bollette: nuovi rincari in arrivo, stangata a 657euro a famiglia

(Teleborsa) -che potrebbero scattare a partire dal terzo trimestre, alla fine di questa settimana. In attesa di conoscere le indicazioni di Arera per le tariffe di luce e gas,ha anticipato un possibile"I prezzi di gas e elettricità sui mercati internazionali sono esplosi dopo la decisione della Russia del 16 giugno scorso di tagliare le forniture alla Germania e all'Italia", ha ricordato il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, affermando che "ora si torna sul trend di crescita" e "ci si attende un forte rialzo sulle bollette".Questa mattina infattihanno ripreso la, arrivando a toccare uned attestandosi poi a 134,3 euro (+4,5%).Sulla base dei nuovi prezzi di gas ed energia, Codacons preannunciaannui a famiglia. "Una mazzata - afferma l'associazione di tutela dei consumatori - che va ad aggiungersi agli altri aumenti di spesa per le bollette causati dai rincari delle tariffe che si susseguono in Italia dalla fine del 2021"."Riteniamo insufficienti i provvedimenti fin qui adottati dal Governo - afferma Codacons - che nonostante gli oltre 30 miliardi di euro spesi per contrastare il caro-bollette non ha saputo fermare l'abnorme crescita delle tariffe, e ribadiamo l'esigenza di tornare a prezzi amministrati dell'energia, unica strada percorribile per salvare i bilanci di milioni di famiglie e imprese".