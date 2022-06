Eventi e scadenze: settimana del 27 giugno 2022

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Indagine sulle imprese industriali e dei serviziVertice G7 - Si svolge in Germania, al castello di Elmau, il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G7, il gruppo delle principali economie industrializzate del mondo. Riunisce i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e UEParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBCE Forum on Central Banking 2022 - L'evento annuale, organizzato dalla BCE, si svolge in Portogallo e riunisce governatori delle banche centrali, accademici, rappresentanti dei mercati finanziari, giornalisti e altri professionisti per uno scambio di opinioni sulle attuali questioni politiche e su argomenti chiave con una prospettiva a lungo termine. Interviene Christine LagardeTesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Data di stacco dell’eventuale dividendo, con record date il 28 giugno 2022 e data di pagamento il 29 giugno 2022BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaBanca d'Italia - I bilanci delle famiglie italianeEuropean Robotics Forum 2022 - L'evento, che si svolge a Rotterdam, è il più importante della comunità robotica in Europa. Il forum internazionale di altissimo livello e copre tutti gli aspetti e i temi attuali relativi al campo della robotica. Riunisce ricercatori, ingegneri, manager, imprenditori, uomini d’affari e responsabili dei finanziamenti pubblici da tutta EuropaMid & Small Virtual 2022 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati e le prospettive future a investitori internazionali. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppiOPEC - Presentazione del Bollettino statistico annuale dell'OPEC. Evento ibridoTesoro - Asta BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato al 31/12/2021 (eventuale seconda convocazione il 29 giugno)- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Investors’ Silent Period- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioOPEC - 184° Meeting della Conferenza OPECVertice Nato di Madrid - Il vertice di Madrid del 2022 riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri della NATO e si terrà a Madrid, in SpagnaTesoro - Regolamento BTP Short - BTP€i- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2021 - Prima convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoOPEC - 30° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2021 (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza terza rata delle eccedenze 2021Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2021Auto - Immatricolazioni di giugno a cura del Ministero dei TrasportiHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festività